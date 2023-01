Belgian Cats : Emma Meesseman meilleure joueuse de la première partie de saison en Turquie

La Flandrienne était arrivée un peu plus tard, le 12 novembre, dans son nouveau club de Fenerbahce après sa blessure au mollet mi-septembre lors de la Coupe du monde en Australie avec les Belgian Cats. Depuis lors, l'intérieure des Belgian Cats, 29 ans, a accumulé 16,8 points, 7,5 rebonds, 4,2 assists et 2,1 interceptions par matchs pour une évaluation de 24,1 de moyenne, a renseigné la ligue turque. Elle dispose de 28 minutes de jeu par rencontre. Fenerbahce est deuxième de son championnat avec 11 victoires et deux défaites derrière Cukurova Mersin 12 victoires et une défaite. En Euroligue, Fenerbahce est deuxième de son groupe avec 5 victoires et 2 défaites. Emma Meesseman a joué quatre rencontres, toutes gagnées, et affiche une moyenne de 12,5 points, 6,8 rebonds et 3,8 passes décisives par match. (Belga)