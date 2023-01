L'ancienne joueuse de tennis, Martina Navratilova souffre de deux cancers

Martina Navratilova, 66 ans, avait déjà été soignée pour un début de cancer du sein en 2010. "Ce double coup dur est grave mais toujours guérissable. Ça va puer pendant un moment, mais je vais me battre avec tout ce que j'ai", a commenté la lauréate de 59 titres du Grand Chelem au total en simple (18) et en double qui ne se déplacera pas, comme à son habitude pour son travail de consultante TV, en Australie pour la première levée du Grand Chelem de l'année mi-janvier. Martina Navratilova, victorieuse à neuf reprises à Wimbledon, va entamer un traitement à New York. (Belga)