L'année débute sous la grisaille et la pluie

En soirée et pendant la nuit, les nuages seront d'abord assez nombreux et accompagnés de quelques averses, principalement sur le centre et l'est du pays. Ensuite, le temps sera souvent sec et de larges éclaircies gagneront la plupart des régions. Les minima seront compris entre 2 ou 3 °C sur l'est et le nord-est et entre 4 ou 5 °C ailleurs. D'abord faible à modéré, le vent soufflera au sud-ouest, puis au sud en devenant à nouveau modéré. La journée de mardi sera marquée par une épaisse couche de nuages et un risque de quelques gouttes au littoral. Le ciel restera chargé mercredi, avec de la pluie et assez bien de vent. Le thermomètre affichera entre 8 et 13 °C. Le temps restera inchangé jeudi, entre nuages et périodes de pluie avec des maxima de l'ordre de 7 à 13 °C. (Belga)