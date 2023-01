L'Italien Sacha Modolo, vainqueur d'étapes sur le Giro, pend son vélo au clou

"Avec la fin de 2022, se termine aussi ma carrière cycliste, un voyage de 28 ans", a écrit Modolo, 35 ans. "C'était beau, tu vas me manquer". Modolo avait commencé sa carrière en 2010 au sein de Colnago-CSF Inox, s'illustrant d'emblée avec une quatrième place à Milan-Sanremo. Il a roulé notamment pour Lampre-Merida, UAE Team Emirates, EF Education First et Alpecin-Fenix. Il a disputé sa dernière saison sous les couleurs de Bardiani-CSF-Faizanè. Ce sprinteur a engrangé 47 victoires dans sa carrière, dont deux étapes du Tour d'Italie 2015. Il s'est également adjugé deux étapes des Trois jours de La Panne-Coxyde en 2014 et une étape du Tour de Suisse en 2015. Modolo a disputé treize Grands Tours dans sa carrière (dix fois le Giro, deux fois la Vuelta et une fois le Tour). (Belga)