Reims et ses Belges arrachent un point à Lille

L'ancien joueur de La Gantoise Jonathan David a donné l'avance au LOSC en première période (32e) mais Reims, entraîné par Will Still, a égalisé en seconde période via Jens-Lys Cajuste sur un assist de De Smet (79e). Au classement, Lille reste 7e avec 30 points et Reims se classe 11e avec 21 unités. (Belga)