WTA Auckland - Ysaline Bonaventure se qualifie pour le deuxième tour

Bonaventure, 95e mondiale, s'est imposée en trois sets, 5-7, 6-4, 6-4, face à l'Américaine Caty Mcnally (WTA 93). La rencontre a duré 2 heures et 28 minutes. La Stavelotaine affrontera en huitièmes de finale la Canadienne Rebecca Marino, 63e mondiale et tête de série N.8, victorieuse 6-3, 7-6 (7/3) de la Hongroise Dalma Galfi (WTA 83). Bonaventure a accédé au tableau final après sa victoire sur la Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 101) 6-2, 2-6, 6-4 au deuxième et dernier tour des qualifications dimanche. L'ASB Classic est l'un des tournois d'ouverture de la saison de tennis pour les dames, avec l'United Cup, tournoi par équipes mixtes, et l'Adelaide International. (Belga)