"Ce n'est pas un caprice, on ne peut pas subir ça pendant 9 mois", affirme Sofien Ayari

"Il y a beaucoup de choses que je n'aime pas en prison, mais je suis en prison, c'est comme ça", a commencé Sofien Ayari. "Mais ce genre de traitement pendant neuf mois c'est pas possible. Moi je suis venu car je pensais que j'avais mal compris la nouvelle procédure, mais maintenant j'entends qu'on parle de justification pour les fouilles. Moi, tous les policiers m'ont dit, quand ils m'ont fouillé, 'c'est la nouvelle procédure' et ils m'ont dit 'c'est tous les jours la fouille a nu.'" "Ce n'est pas un caprice, on ne peut pas subir ça pendant 9 mois. Si cela continue, il sera impossible de se présenter au procès et de répondre aux questions", a-t-il martelé. "Je comprends les parties civiles qui ont perdu des proches et qui veulent que ça se poursuive, et nous on passe pour des capricieux." "Quand on parle des personnes qui ne veulent pas que le procès se tienne, il ne faut pas nous montrer du doigt", a encore affirmé l'accusé. "Qu'est-ce que j'aurai a y gagner moi ? J'ai pris 50 ans ! Je veux pouvoir répondre aux questions des parties civile car je considère que c'est du respect." (Belga)