Météo - De la pluie au programme des prochains jours

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel sera très nuageux et une zone de pluie s'enfoncera sur le pays à partir de l'ouest, pour atteindre l'est en seconde partie de nuit. Les minima varieront entre 3 ou 4 degrés en haute Ardenne et 8 degrés sur le nord-ouest du pays. La journée de mercredi s'annonce grise et venteuse avec de fréquents passages pluvieux. Le vent de sud-ouest sera le plus souvent assez fort avec des rafales de 65 km/h, et jusqu'à 75 km/h le long du littoral. Il fera très doux avec des maxima de 8 ou 9 degrés en haute Ardenne à 12 ou 13 degrés en Flandre. Jeudi, la journée commencera avec quelques éclaircies dans le nord et l'ouest du pays, tandis que des nuages bas recouvriront l'Ardenne avec parfois un peu de bruine. L'après-midi, une nouvelle zone de pluie envahira le pays à partir de l'ouest. Les maxima atteindront 7 degrés en haute Ardenne et 12 degrés en Flandre. (Belga)