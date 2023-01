United Cup - Flipkens et Geerts battus en double mixte, la Belgique perd 4-1 contre la Grèce

Flipkens, la capitaine de l'équipe, et Geerts ont remplacé Mertens et Goffin pour ce double mixte dépourvu d'enjeu. Battue 3-2 par la Bulgarie dans son premier match, la Belgique devait en effet s'imposer 4-1 face à la Grèce pour accéder au deuxième tour. Mais la journée de mardi a vu tout d'abord Mertens (WTA 29) s'incliner 6-1, 7-5 face à a Maria Sakkari, sixième joueuse mondiale, puis Zizou Bergs perdre 5-7, 6-1, 6-3 face à Stefanos Sakellaridis (ATP 630). Lundi, Alison Van Uytvanck (WTA 72) avait battu 7-5, 2-6, 6-3 Despina Papamichail (WTA 158) et David Goffin s'était incliné 6-3, 6-2 face à Stefanos Tsitsipas, quatrième joueur mondial. Chaque rencontre de la United Cup se compose de quatre simples et d'un double mixte. Dix-huit équipes, réparties en six groupes de trois (deux groupes à Perth, deux à Sydney et deux à Brisbane), participent à cette première édition. A l'issue de cette phase de poules, les équipes en tête de leur groupe établies dans la même ville s'affronteront. Les trois vainqueurs seront qualifiés pour les demi-finales. L'équipe non-qualifiée qui présente le meilleur bilan complètera ce dernier carré. (Belga)