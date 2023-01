Dakar 2023 - François Beguin a perdu beaucoup de temps à cause de son alternateur

"Pourtant, la journée avait bien commencé", a expliqué Béguin. "Comme mardi, il y avait une belle balade avec de beaux paysages et de très beaux passages. Nous avons roulé à un bon rythme et avons réussi à rester dans le sillage de Van Loon pendant un certain temps. Quand Loeb nous a dépassés, nous avons également voulu le suivre, mais nous avons vite déchanté." "Nous avons dû nous arrêter parce que l'alternateur est tombé en panne. C'est vraiment dommage car nous ne pourrons jamais rattraper le temps perdu. Nous avons quand même trouvé solution, qui nous a permis de terminer. Quand nous nous sommes arrêtés, un autre coéquipier s'est arrêté. Il avait besoin d'une roue de secours et nous la lui avons donnée", a conclu Béguin en insistant sur la bonne ambiance régnant au sein de l'équipe. (Belga)