EuroCoupe - Castors Braine gagne largement le match aller des seizièmes de finale face à Ormanspor

Après une première mi-temps équilibrée, les Brabançonnes wallonnes ont fait la différence par la suite gagnant les deux quarts suivants 29-17 et 30-11. La Slovène Aleksandra Kroselj a été la figure de proue des Castors empilant 23 points (8/12 au tir dont 5/9 à 3 pts), 7 rebonds, 3 assists et 2 interceptions. Reka Lelik a ajouté 12 points, 8 rebonds et 6 passes et Miriam Uro-Nile 14 points. En cas de qualification, Castors Braine rencontrera le vainqueur d'Estudiantes Madrid-UFAB Angers en huitièmes de finale (26 janvier-1er février) L'autre équipe belge qualifiée pour ces seizièmes de finale, Namur, accueille ce jeudi 5 janvier les Roumaines de Sepsi. Le vainqueur de cette confrontation sera opposé en huitièmes de finale au lauréat du duel entre l'ASVEL VIlleurbanne (avec Julie Allemand) et Gdynia. (Belga)