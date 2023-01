Guillaume De Mévius prend la 3e place de la 4e étape du Dakar en OT3

De Mévius a signé un chrono de 5h08:09 et a échoué à 6:14 de Guthrie, vainqueur en 5h01:55. Longtemps en tête de l'étape, le Portugais Joao Ferreira a finalement dû se contenter de la 2e place à 5:49 de l'Américain. Tenant du titre de la catégorie, l'Américain Seth Quintero a lui connu une journée compliquée et avait déjà perdu plus d'une heure lors du pointage au km 282. Au classement général provisoire, De Mévius conserve sa 2e place à 1:29 de Mitchell Guthrie, nouveau leader. L'Américain Austin Jones, 4e de l'étape mercredi, occupe lui la 3e place à 11:31 de son compatriote. "Cela s'est pas trop mal passé, même si on a eu une crevaison", a confié De Mévius aux organisateurs. "C'était une bonne bagarre, on s'est retrouvé sur la piste avec Mitch Guthrie et Austin Jones. C'est vrai qu'en attaquant les dunes, c'est un plaisir de pilotage différent. Je crois que Seth a eu des problèmes, il a arraché une roue. Ça doit se jouer entre moi et Mitch, ça veut dire qu'on est dans le bon peloton." Jeudi, une nouvelle boucle autour de Ha'il, de 373 km cette fois, sera au programme de la 5e étape de cette 45e édition du Dakar. (Belga)