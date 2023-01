Jérôme Martiny intègre le top 40 du général en moto: "Une longue et belle journée"

"C'était à nouveau une longue et belle journée", a réagi Martiny. "Le sable était très mou après la pluie des derniers, ce qui a rendu la conduite assez difficile. Le moteur a dû fournir plus de puissance que d'habitude et j'ai dû consommer plus d'essence. Pendant le ravitaillement, j'ai rempli mon réservoir au maximum. J'ai ensuite vu au moins huit motards qui étaient en panne d'essence." Après un ennui mécanique dans la 2e étape et la pluie qui s'était invitée lors de la 3e étape, Martiny a cette fois connu une journée plus tranquille. "C'était une belle étape avec peu de navigation. C'était agréable à rouler. Je termine 31e et j'intègre le top 40 du général, c'est super. Comme j'étais le premier de mon équipe au bivouac, tous les mécaniciens étaient disponibles. Ma petite fuite d'huile et le problème d'alimentation de mon GPS ont pu être réparés", a-t-il conclu. (Belga)