Le fisc a reçu davantage de dénonciations en 2022

Il s'agit de notifications spontanées au SPF Finances qui vérifie ensuite la véracité des allégations. Leur nombre reste plutôt limité au regard des 7,1 millions de déclarations d'impôts pour les particuliers. Le SPF Finances est loin d'encourager ces pratiques et souligne que le fisc n'attend pas ce genre de notifications pour faire son travail. Le SPF Finances ne dispose pas non plus de site internet dédié comme c'est le cas pour la sécurité sociale qui dispose d'un "point de contact pour une concurrence loyale" permettant aux citoyens, aux entreprises et aux organisations de signaler des faits présumés de fraude sociale en un point unique. (Belga)