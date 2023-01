Le Polonais Dawid Kubacki s'impose dans la 3e épreuve de la Tournée des Quatre Tremplins

(Belga) Dawid Kubacki s'est offert la victoire mercredi à Innsbrück, en Autriche, dans la 3e des quatre épreuves de la Tournée des Quatre Tremplins de saut à ski. Le Polonais a devancé le Norvégien Halvor Egner Granerud, lauréat des deux premiers rendez-vous à Oberstdorf et Garmisch-Partenkirchen. Kubacki a réalisé des sauts de 127 et 121,5 m et obtenu le total de 265,2 points. Garnerud malgré un second saut à 133 m, le premier ayant été mesuré à 123 m, a échoué à 3,5 points (261,7) du Polonais. Le Slovène Anze Lanisek a complété le podium avec 258,8 points après des sauts de 127 et 121,5 m.