Les Belges à l'étranger - L'Atletico en huitièmes de finale de la Coupe d'Espagne

Face au club de D2, Diego Simeone a aligné sa meilleure équipe avec Antoine Griezmann, Koke et Alvaro Morata, qui a lancé le premier avertissement (5e). D'autres alertes ont suivi avant que, bien servi par Griezmann, Llorente n'ouvre le score (24e, 0-1). Après ce but, l'Atleti a donné du mal à Oviedo en tablant sur la mobilité de ses joueurs. Après la pause, Oviedo a contrôlé le jeu pendant dix bonnes minutes, sans profiter des premières approximations des Colchoneros. Grâce aux changements apportés par Simeone (61e), l'Atletico s'est de nouveau présenté dans la surface adverse et Barrios a assuré la qualification au terme d'une rapide combinaison entre Griezmann, Sergio Reguilón et Angel Correa (83e, 0-2). (Belga)