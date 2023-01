Nouvelle victoire au Dakar pour Martin Macik en camion, Igor Bouwens 15e

Macik s'est imposé en 5h10:23 avec 8:50 d'avance sur le Néerlandais Mitchel van den Brink (Iveco). Le Tchèque Ales Loprais (Praga) a lui pris la 3e place à 9:22 de son compatriote. Loprais conserve cependant la tête du classement général et devance le Néerlandais Martin Vandenbrink de 27:22. Le Tchèque Jaroslav Valtr (Tatra), 8e de l'étape à 43:24, occupe lui la 3e place à 28:17. Macik est 4e à 39:37. Igor Bouwens a lui connu une journée plus compliquée et a pris la 15e place à 1h37:03. Au classement général, il pointe à une 8e place provisoire à 3h07:18 de Loprais. (Belga)