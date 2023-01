Procès des attentats à Bruxelles - Aucun accusé dans le box, tous ont décidé de ne pas se présenter

Mohamed Abrini, Osama Krayem, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayinga Muhirwa ont refusé de quitter leur cellule. Salah Abdeslam et Ali El Haddad Asufi ont été jusqu'à la salle de fouille mais ont renoncé à venir lorsqu'on leur a demandé de se dévêtir le bas du corps, a précisé Laurence Massart. Smaïl et Ibrahim Farisi, qui comparaissent libre, sont donc les seuls accusés présents. Alors que l'exposé sur l'enquête des attentats devait se poursuivre mardi, l'audience a finalement été exclusivement consacrée à la problématique des conditions de transferts des accusés détenus. Ceux-ci ont, en effet, protesté, via leurs avocats, contre les fouilles à nu dont ils sont encore l'objet alors qu'une ordonnance en référé rendue le 29 décembre interdisait le recours systématique a de telles fouilles. (Belga)