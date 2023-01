Procès des attentats à Bruxelles - Le commissaire général de la police fédérale appelé devant la Cour

La cour devait entendre mercredi un rapport du chef d'enquête, à qui la présidente Massart avait demandé d'auditionner un responsable de la DAP. Ce dernier s'est uniquement référé à une directive ministérielle de M. Van Quickenborne datée du 2 janvier et a laissé en suspend les questions de la présidente, à savoir si les fouilles à nu avec génuflexion étaient systématiques, et si elles étaient motivées. "J'essaye de faire des devoirs pour savoir ce qu'il se passe à la prison, et je n'ai pas de réponse", a déploré la présidente. "Le souhait de la cour d'assises, c'est d'avancer." Pour tenter de mettre fin au débat qui empêche la tenue du procès depuis des semaines, Laurence Massart a annoncé qu'elle allait "faire venir incessamment sous peu et de manière urgente" le commissaire général de la police fédérale pour qu'il s'exprime devant la cour. L'audience a été suspendue en attendant. (Belga)