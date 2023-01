Une cagnotte lancée par le joueur de NFL Damar Hamlin explose après son malaise cardiaque

(Belga) La cagnotte lancée par le joueur de football américain Damar Hamlin pour soutenir les enfants défavorisés dépassait mercredi les six millions de dollars (plus de 5,6 millions d'euros) sur la plateforme de collecte de fonds GoFundMe. Elle a littéralement explosé depuis que le défenseur des Buffalo Bills a été victime d'un malaise cardiaque en plein match, lundi. Plus de 200.000 personnes ont alimenté le fonds jusqu'à présent. Et ce nombre ne cesse d'augmenter.