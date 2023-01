Challenger d'Oeiras: Joris De Loore se qualifie pour les quarts de finale

Issu des qualifications, De Loore, 341e mondial, l'a emporté en deux sets 6-4, 6-4 face au Portugais Goncalo Oliveira, 507e mondial et bénéficiaire d'une invitation. La rencontre a duré 1 heure et 44 minutes. Pour une place en demi-finale, De Loore affrontera le Croate Dino Prizmic, 475e mondial et issu des qualifications. Plus tôt jeudi, Raphaël Collignon, 280e mondial et tête de série N.8, s'est aussi qualifié pour les quarts de finale après sa victoire 6-2, 7-6 (7/5) face à l'Italien Lorenzo Giustino (ATP 281). Jeudi, Collignon, 20 ans, jouera également son quart de finale du double. Associé au Roumain Filip Cristian Jianu, il sera opposé à la première tête de série composée des Français Jonathan Eysseric et Pierre-Hugues Herbert pour une place en demi-finale. (Belga)