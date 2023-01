Colombie: la vice-présidente Marquez aura son ministère de l'Egalité

Le gouvernement de gauche en Colombie a annoncé la création officielle d'un nouveau ministère en charge de l'Egalité, qui sera dirigé par la vice-présidente afro-descendante Francia Marquez dont l'ambition affichée est d'en faire un "ministère du peuple".

Le président Gustavo Petro a signé mercredi soir, au cours d'une cérémonie dans une localité du Département du Choco (ouest) en présence de Mme Marquez, la loi actant la création de ce ministère.

"Ce ministère (...) garantira le droit à l'égalité et à l'équité pour tous les Colombiens, et donnera une voix à ceux qui ont été historiquement exclus et marginalisés", a commenté M. Petro sur Twitter.

"Ce sera le ministère du peuple", a promis l’emblématique vice-présidente Marquez, annoncée depuis des mois à la tête de cette nouvelle institution qui était l'une des promesses de campagne de Gustavo Petro, élu à l'été premier président de gauche de l'histoire du pays sur le thème du "changement".

"Si nous ne travaillons pas pour l'égalité et l'équité en Colombie, nous aurons échoué en tant que gouvernement", a lancé Mme Marquez, personnalité qui a joué un rôle important lors de la campagne électorale, en mobilisant notamment les minorités tout en suscitant la sympathie à l'international.

"Ce ministère est essentiel, il est un instrument pour renforcer les politiques (...) de transformation dans les territoires, dans les communautés", a-t-elle ajouté, saluant un "cadre institutionnel qui, pour la première fois, s'intéresse aux territoires marginalisés et exclus".

"Il a fallu 200 ans" pour qu'une entité étatique soit créée dans le but spécifique d'aider les populations vulnérables, a cependant regretté celle qui incarne l'aile la plus à gauche du gouvernement.

"Ma tâche en tant que ministre est l'égalité pour les femmes de Colombie, nous voulons que les femmes aient une autonomie économique, (...) une autonomie politique, nous voulons que les femmes aient des droits garantis, et nous voulons que les femmes aient le droit de participer au processus politique", a-t-elle encore assené.

Au cours de cette même cérémonie, organisée dans un territoire, le Choco, majoritairement habité par des Afro-colombiens mais aussi l'un des plus isolés du pays et sinistré par la violence, le président Petro s'est engagé à donner au nouveau ministère "la capacité d'être efficace, rapide et énergique, afin qu'il puisse accomplir les tâches qui permettront à la majorité de la population colombienne de ne plus être exclue dans son propre pays".