Dix morts dans un naufrage au Nigeria

Le navire vétuste faisait traverser le fleuve et s'est cassé en deux alors qu'il approchait du village de Samanaji, dans le district de Koko-Besse. Il avait embarqué des passagers "bien au-delà de ses capacités", a expliqué Yahaya Bello Koko, un responsable du district. "Nous avons retrouvé 10 passagers avec l'aide de plongeurs locaux, et nous en cherchons encore 10", a-t-il précisé. Ces derniers "sont présumés noyés, si l'on considère le nombre d'heures qu'ils ont passé dans la rivière", a ajouté M. Koko. Plus de 80 passagers ont été secourus, selon lui. Les autorités fédérales ou celles de l'État n'étaient pas immédiatement joignables. Les accidents impliquant des bateaux sont fréquents au Nigeria. Ils sont souvent liés à une surcharge des navires, à une vitesse excessive, à un mauvais entretien et au non-respect des règles de navigation. En octobre, au moins 80 personnes ont péri noyées dans deux naufrages. (Belga)