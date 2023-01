EuroCoupe - Namur dominé à domicile par les Roumaines de Sepsi en seizièmes de finale aller

L'Américaine Aaliyah Wilson a inscrit 26 points et la Lituanienne Laura Zelnyte 14 points en plus de 8 rebonds côté belge. Côté roumain, l'Américaine Khadijiah Cave a sonné la charge avec 29 points et 10 rebonds. La Bulgare Borislava Hristova a ajouté 21 points, 10 rebonds et 7 assists alors que notre compatriote Bethy Mununga a aussi montré de belles choses traduites par 15 points et 17 rebonds. Le match retour se jouera jeudi prochain à Sfantu Gheorghe en Roumanie. Le vainqueur de cette confrontation sera opposé en huitièmes de finale au lauréat du duel entre l'ASVEL VIlleurbanne et le club polonais de Gdynia. Les Françaises ont gagné le match aller 86-62. Julie Allemand a inscrit 16 points, en plus de 5 passes décisives et 4 rebonds en un peu plus de 34 minutes. (Belga)