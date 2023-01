Guillaume De Mévius, leader en OT3, veut "essayer de rester en tête jusqu'au bout"

Au volant de son prototype léger SSV, le Namurois, 2e du général au départ de l'étape à 1:29 de Mitchell Guthrie (TM3), a profité des ennuis de l'Américain, qui a perdu près de quatre heures jeudi. Au général, De Mévius compte désormais 7:20 d'avance sur Austin Jones et 1h05:49 sur Seth Quintero, vainqueur de la 5e étape. "Nous sommes en tête du Dakar, mais notre approche reste la même: nous voulons essayer de rester en tête le plus longtemps possible", déclare le pilote belge de 28 ans, qui a pris la 4e place de la 5e étape, à 14:28 de Quintero. "Cet objectif ne change pas. Il faudra aussi penser à ménager la mécanique. Après une semaine, le bilan est positif, nous sommes en tête et nous allons essayer de garder cette 1re place jusqu'au bout". (Belga)