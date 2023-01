La douceur et la pluie persistent

L'après-midi commencera au sec dans la plupart des régions, le nord-est profitant même de quelques éclaircies. Le temps se gâtera ensuite et, au fil des heures, les nuages se chargeront de pluie depuis le sud-ouest. Le thermomètre s'alanguira entre 7 °C en Hautes Fagnes et 11 °C en plaine sous un vent modéré. La soirée et la nuit s'envelopperont d'une couverture nuageuse, qui lâchera quelques gouttes par moments. L'ouest du territoire toussotera encore sous de nouvelles pluies mais les températures resteront douces, bloquée à 6 ou 7 °C sur les hauteurs de l'Ardenne et 10 °C au littoral. Le vent restera modéré, sauf dans l'ouest du pays où il deviendra assez fort en fin de nuit. La journée de vendredi débutera sous les nuages, quelques pluies et de la bruine. Le temps deviendra plus sec l'après-midi et quelques éclaircies se dessineront même. Les maxima ne bougeront quasiment pas d'un iota, avec de 7 °C en Hautes-Fagnes à 11 °C en plaine sous un vent modéré. En soirée, la nébulosité sera abondante avec un peu de pluie ou de bruine. Durant la nuit de vendredi à samedi, le temps deviendra sec et des éclaircies se développeront. Sur le relief, il faudra toutefois s'attendre à la formation de champs de nuages bas. Les minima varieront de 5 °C en Ardenne à 8 °C en plaine, sous un vent modéré. (Belga)