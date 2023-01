Le BEL 20 bénéficie du soutien d'arGEN-X et Aperam

Il bénéficiait alors du soutien du poids lourd arGEN-X (355,40), qui regagnait 1,5 % en compagnie d'Aperam (32,54) qui bondissait de 3,8 %, Umicore (35,19) s'appréciant de 1,1 %. Ageas (41,90) et AB InBev (57,64) cédaient par contre 0,6 % comme Ackermans (164,50), les immobilières étant en légère hausse tandis que VGP (85,00) perdait 0,5 %. Solvay (100,75) et Galapagos (41,54) valaient 0,5 et 0,1 % de plus que la veille alors que UCB (75,28) abandonnait 1,2 %. Proximus (9,60) et Colruyt (22,94) étaient positives de 1,8 et 0,8 %, D'Ieteren (186,70) gagnant 0,3 %, ce que perdait Sofina (216,00). Hors BEL 20, Oxurion (0,0418) se mettait en évidence par un nouveau regain de 49,3 % alors que Biosenic (0,10) et DMS Imaging (0,0502) plongeaient de 9,1 et 7,7 %. Telenet (16,50) et Bpost (5,26) étaient positives de 2,7 et 1 % tandis que Unifiedpost (4,11) regagnait 4,3 % supplémentaires. Deceuninck (2,61) et Recticel (17,36) s'appréciaient de 1,5 et 1,3 % alors que Euronav (14,24) perdait 1,8 % supplémentaire. L'euro s'inscrivait à 1,0625 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,0595 la veille vers 16h30. Le lingot d'or se négociait autour de 55 950 euros, en recul de 405 euros. (Belga)