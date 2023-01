Le paracétamol sous tension, mais pas en rupture de stock en Belgique

Afin de répondre à la demande, elle déclare avoir adapté "son outil industriel en France pour anticiper et prévenir tout risque de rupture et ainsi assurer aux patients belges la disponibilité de ses produits, dont 95% d'entre eux sont produits en France à Agen". Elle ajoute que ses lignes de production tournent actuellement à plein régime, 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Pour les formes pédiatriques, le laboratoire pharmaceutique affirme avoir même doublé ses fabrications en 2022. Au regard de ses réserves et des données du marché belge au 23 décembre 2022, l'entreprise assure qu'aucun risque de rupture n'est constaté ou à craindre pour les prochaines semaines. Les difficultés rencontrées pour l'instant s'expliquent par deux phénomènes selon elle: la situation épidémiologique et les problèmes d'approvisionnement pour certaines matières premières. C'est pourquoi l'Upsa a pour projet de relocaliser sa chaîne de production du principe actif à Roussillon (sud-est de la France) à partir de fin 2025 en complément de ses sources d'approvisionnement actuelles. (Belga)