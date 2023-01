Procès des attentats de Bruxelles : Un accusé détenu présent au début de l'audience

Nouveau cafouillage, ces documents, envoyés pour six des sept accusés détenus - tous sauf Osama Krayem - ont été transmis en néerlandais, alors que la langue de la procédure du procès est le français. Tous devront être traduits pour être pris en compte, retardant encore le début des débats. Des documents justificatifs ont été transmis pour les audiences des 4 et 5 janvier, mais pas pour le 3, pourtant "promis sous serment" devant la cour d'assises par le commissaire général de la police fédérale mercredi, a regretté Me Paci, conseil de Salah Abdeslam. (Belga)