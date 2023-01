Un film belge en lice au festival du film fantastique de Gérardmer

"Zeria" relate l'histoire de Gaspard, centenaire et dernier homme sur Terre, à travers la correspondance qu'il entretient avec son petit-fils, premier être humain à être né sur Mars. Gaspard lui raconte sa vie, ses peurs, ses amours? dans l'espoir que son petit-fils vienne le voir avant sa mort. Coprésidé par le réalisateur Michel Hazanavicius (OSS 117, The Artist,...) et l'actrice Bérénice Bejo, le jury compte une dizaine de membres, dont la chanteuse Catherine Ringer. Neuf films sont en lice dans la catégorie des longs métrages, dont "Blood" de Brad Anderson (États-Unis) qui sera projeté en ouverture. Comédien formé au Conservatoire Royal de Liège, Harry Cleven est passé derrière la caméra en réalisant son premier film "Abracadabra" en 1991. Son troisième long métrage en tant que réalisateur, "Trouble", avait remporté le Grand prix du Festival de Gérardmer en 2005. (Belga)