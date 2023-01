Décès de l'ancien international italien Gianluca Vialli

L'ancien attaquant avait annoncé le mois dernier suspendre ses activités au sein de l'équipe d'Italie, aux côtés du sélectionneur Roberto Mancini, pour combattre une nouvelle "phase de la maladie". Comme joueur, Vialli a d'abord brillé à la Sampdoria aux côtés de Roberto Mancini, son "jumeau", emmenant le club blucercato au titre de champion d'Italie (1991) et à la victoire en Coupe européenne des vainqueurs de coupe, que la Samp' avait remportée 2-0 face à Anderlecht en 1990. Vialli avait inscrit les deux buts de la finale. Avec Vialli, le club gênois avait ensuite atteint la finale de la Ligue des champions en 1992, s'inclinant en finale face au FC Barcelone de Johan Cruijff. Gianluca Vialli est ensuite parti à la Juventus (1992-1996) puis à Chelsea (1996-1999) où il a continué d'ajouter des lignes à son palmarès, dont des victoires en Ligue des champions avec les Bianconeri (1996) et en Coupe de l'UEFA (1993) et une autre en Coupe des coupes avec les Blues (1998). À la fin de sa carrière, il a brièvement été entraîneur-joueur de Chelsea et coach de Watford avant d'être dirigeant de l'équipe d'Italie à partir de 2019, alors qu'il combattait déjà un cancer du pancréas. (Belga)