Euroligue - Villeurbanne et Obasohan battus à Istanbul

Les Français menaient 29-36 à la pause et 52-58 au terme du troisième quart-temps avant de subir le retour des Turcs, portés par Vasilije Micic (22 points). Obasohan a joué 23:18 pour Villeurbanne, terminant avec 5 points, 3 rebonds et 3 assists. L'ASVEL est 17e et avant-dernier avec 6 victoires et 11 défaites. Istanbul (9 victoires, 8 défaites) est 8e. Les huit premiers à l'issue de la saison régulière disputeront les playoffs. (Belga)