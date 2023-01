Gala du Sport - Paralympique de l'année: classement complet

1. Michèle George (para-dressage) 469 points (36x classée première) 2. Ewoud Vromant (para-cyclisme) 435 (41) 3. Laurens Devos (para-tennis de table) 433 (23) 4. Tim Celen (para-cycling tricycle) 360 (34) 5. Griet Hoet/Anneleen Monsieur(para-cycling tandem) 278 (17) 6. Roger Habsch (para athlétisme) 236 (17) 7. Maxime Hordies (para-cycling handbike) 218 (15) 8. Florian Van Acker (tennis de table) 202 (12) 9. Tatyana Lebrun (natation) 135 (5) 10. Maxime Carabin (athlétisme) 124 (3) 11. Man-Kei To (para-badminton) 59 (1) 12. Ben Despineux (tennis de table) 51 - 13. Louis Clincke (cyclisme) 41 - 14. Milan Thomas; Jonas Goeman (cyclisme) 24 - 15. Kevin Vanderborght (Belgian Blind Football) 5 via wildcard 1 16. Joachim Gerard (wheelchair tennis) 4 via wildcard - 17. Louis Toussaint (para-cycling) 1 via wildcard - (Belga)