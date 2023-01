Gala du Sport - Roger Lespagnard, Coach de l'année: "Merci à Nafi. Si je suis là c'est grâce à elle"

"Je suis très content de ce titre. Comme elle a été élue Sportive de l'année, c'est que je le mérite" a-t-il réagi après a reçu son trophée comme en 2016 et 2017. "Je remercie Nafi d'avoir pu être ici ce soir. C'est la récompense d'une carrière mais ce n'est pas une épitaphe ce soir. Je continue à entraîner." "L'année 2022 a été un peu difficile car nous sortions du Covid après un an et demi" a expliqué Roger Lespagnard. "Elle était très fatiguée après les JO de Tokyo. Elle a dû prendre beaucoup de repos et moi aussi. Pour retrouver la soif de se battre et le plaisir du jeu. Cela été difficile parce qu'il y a eu des petites blessures au dos, au tendon etc... mais malgré cela elle a vaincu à Eugene avec sa meilleure performance dans une grande compétition et aux championnats d'Europe un mois jour pour jour plus tard". Interrogé sur sa rupture, le coach de l'année a réaffirmé : "J'ai été surpris. Je ne m'y attendais pas mais c'est la vie." "Je crois que Nafi peut encore être championne olympique à Paris, mais aussi du monde et d'Europe. Et elle est capable d'aller aux JO de Los Angeles (en 2028). Cela peut dépendre d'une blessure. Le plus important est de continuer à se battre et de rester positive." (Belga)