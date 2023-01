Gala du Sport - Sportif de l'année: classement complet

1. Remco Evenepoel (cyclisme) 1.065 points (177x classé premier) 2. Wout van Aert (cyclisme) 617 (12) 3. Bart Swings (patinage, rollers) 464 (33) 4. Thibaut Courtois (football) 299 (3) 5. Bashir Abdi (athlétisme) 298 (1) 6. Matthias Casse (judo) 142 (1) 7. Kevin De Bruyne (football) 120 (1) 8. Stoffel Vandoorne (automobilisme) 76 - 9. Tom Boon (hockey) 55 - 10. Arnaud De Lie (cyclisme) 47 (1) 11. Simon Mignolet (football) 45 (1) 12. Thierry Neuville (rallye) 43 (1) 13. Julien Watrin (athlétisme) 21 - 14. Yves Lampaert (cyclisme) 18 (2) 15. Jasper Philipsen (cyclisme) 17 - 15. Maximilien Drion (trailrunning) 17 - 17. Eli Iserbyt (cyclocross) 16 - 17. Francesco patera (boxe) 16 - 19. Jef Lettens (handball) 15 - 20. Gianni Vermeersch (cyclisme) 13 - 21. Alexander Hendrickx (hockey) 12 (1) 22. Jérôme Guery (jumping) 12 - 22. Kenneth Vandendriessche (duathlon/triathlon) 12 - 22. Xavier Simeon (motocyclisme) 12 - 25. Jago Geerts (motocross) 11 - 25. Stijn Desmet (shorttrack) 11 - 27. Dylan Teuns (cyclisme) 9 - 28. Thomas Pieters (golf) 7 - 29. Luca Brecel (snooker) 6 via wildcard 1 30. Jorre Verstraeten (judo) 5 - 31. Artuur Peters (kayak) 4 - 32. Jason Suttels (patinage à roulettes) 2 33. Alexander Doom (athlétisme) 1 via wildcard 33. Sam Van Rossom (basket) 1 via wildcard 33. Sami Chouchi (judo) 1 (Belga)