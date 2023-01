Luciano Benavides s'adjuge la 6e étape en moto, Jérome Martiny 35e

Le cadet des frères Benavides, 27 ans, s'est imposé avec 56 secondes d'avance au bout des 918 km, dont 358 km de spéciale, une distance écourtée en raison des pluies diluviennes tombées dans la semaine en Arabie saoudite. L'Australien Toby Price (KTM) termine à la troisième place avec 2:20 de retard à l'issue d'une étape mêlant sable et dunes, devant l'Espagnol Joan Barreda sur Honda (2:29) et Kevin Benavides sur KTM (2:41). Le Belge Jérôme Martiny (Husqvarna) a pris la 35e place à 42:24 du vainqueur. Au général, Skyler Howes conforte son avance sur ses poursuivants directs, Toby Price (à 3:31) et Kevin Benavides (7:01). Les conditions climatiques dans le royaume ayant rendu inaccessible le site de campement d'al-Duwadimi, où était initialement prévue l'arrivée, l'organisateur du rallye-raid a réduit de 100 km environ le tronçon chronométré pour faire terminer l'étape à Ryad. (Belga)