Open d'Australie - L'Espagnol Carlos Alcaraz, N.1 mondial, déclare forfait sur blessure

"Alors que j'étais au meilleur de ma forme durant la pré-saison, je me suis blessé en faisant un mouvement fortuit et forcé lors d'un entraînement, cette fois au muscle semi-membraneux de la jambe droite", a expliqué le joueur de 19 ans. "J'avais travaillé dur pour atteindre mon meilleur niveau en Australie et malheureusement, je ne pourrai jouer ni le Kooyong Classic ni l'Open d'Australie. C'est un moment difficile, mais je dois être optimiste, récupérer et regarder vers l'avenir. Nous nous verrons en 2024, l'Open d'Australie." L'Open d'Australie commence le 16 janvier. Alcaraz a participé deux fois au premier Grand Chelem de la saison. En 2021, il avait été éliminé au deuxième tour. L'an passé, son parcours avait pris fin au troisième tour. Le jeune Espagnol a terminé l'année 2022 en tant que plus jeune N.1 mondial depuis la création du classement ATP en 1973 après avoir remporté cinq titres, dont l'US Open (Belga)