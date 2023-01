Un phoque du Sea Life de Blankenberge testé pour la grippe aviaire

Jeudi, la Rescue Team a été appelée pour un phoque retrouvé sur la plage de Wenduine. L'équipe a remarqué que le bébé phoque gris était affaibli et blessé aux pattes arrière palmées. "La situation pandémique actuelle exige également que chaque phoque ou bébé phoque pris en charge soit d'abord testé pour la grippe aviaire, avant d'être amené dans notre centre", indique Sea Life. Dans l'attente des résultats du test, un centre de quarantaine temporaire a été mis en place jeudi sur la plage, en collaboration avec la ville de Blankenberge et le SPF Santé publique. Après un test négatif, le phoque a finalement pu être emmené au centre. C'est un phoque mâle gris d'environ 12 kilos. En plus de sa blessure, l'animal souffrait également de fièvre. Dans les mois à venir, les gardiens surveilleront l'animal, le laisseront récupérer puis le relâcheront à la mer. (Belga)