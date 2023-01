Bonaventure, battue en demie à Auckland : "Mon service m'a un peu lâché, c'est frustrant"

"Je suis un peu déçue du match", a-t-elle confié à Belga après sa défaite. "Je pense que j'ai eu énormément de mal à m'adapter aux conditions aujourd'hui. Ce n'était pas facile de passer en extérieur avec énormément de public, alors que les deux derniers jours, j'avais disputé des matchs à huis clos en indoor (NdlR : en raison d'une pluie constante). Après, elle était plus forte que moi. Elle a très bien servi, tandis que moi, mon service m'a un peu lâché aujourd'hui. C'est frustrant. Je pense que mon pourcentage de service a été trop faible (NdlR : 50,1% de premières balles, 0 ace et 3 doubles fautes) par rapport au sien. J'étais un peu moins en jambes. Je n'ai pas réussi à me concentrer comme je voulais. J'aurais aimé faire mieux. Il y avait clairement la place." (Belga)