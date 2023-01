Brest prête l'ancien joueur de Genk Jere Uronen à Schalke 04 jusqu'à la fin de la saison

Plus tôt dans sa carrière, Uronen, a été un pilier du KRC Genk pendant de nombreuses années. Il a remporté le titre national lors de la saison 2018-19. Arrivée en janvier 2016, en provenance du club suédois Helsingborgs IF, il a disputé 169 matchs officiels avec les Limbourgeois, au cours desquels il a marqué six fois et délivré 14 passes décisives. L'international finlandais a rejoint Brest en Ligue 1 à l'été 2021. (Belga)