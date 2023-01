Challenger d'Oeiras :Collignon battu par Jianu, pas de finale 100% belge avec De Loore

Collignon, 20 ans, visait une première finale sur le circuit Challenger, le deuxième niveau du tennis après l'ATP, après une saison 2022 conclue avec quatre titres sur le circuit ITF. Plus tôt dans la journée, Joris De Loore (ATP 341), issu des qualifications, s'était hissé en finale en se jouant du Turc Cem Ilkel (ATP 378) lui aussi contraint de passer par le tableau préliminaire, après une bataille longue de 2h38 en trois sets: 6-4, 3-6 et 7-6 (9/7). De Loore, 29 ans, disputera sa première finale sur le circuit Challenger. Son palmarès en simple est riche de quatre titres ITF, dont trois ont été enlevés en 2022, et sept victoires dans les tournois Futures. (Belga)