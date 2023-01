Chelsea recrute le Brésilien Andrey Santos et l'Ivoirien David Datro Fofana

Santos a débuté en équipe première en 2021. En 2022, il a contribué au retour du Vasco da Gama en première division brésilienne, marquant 8 buts en 33 rencontres de Série B. Santos évolue avec l'équipe nationale des moins de 20 ans. Chelsea n'a pas précisé la durée de son contrat. Samedi, Chelsea a également finalisé l'arrivée de l'attaquant ivoirien David Datro Fofana, 20 ans, en provenance de Molde. Le 28 décembre, les 'Blues' avaient annoncé avoir trouvé un accord avec le club norvégien. Samedi, Fofana s'est engagé pour six ans et demi, jusqu'en 2029, avec option pour une année supplémentaire. Arrivé en février 2021 en Norvège en provenance d'Abidjan City FC, l'Ivoirien a marqué 24 buts et délivré 10 passes décisives en 65 rencontres avec Molde. Il compte deux présences en équipe nationale. Jeudi, Chelsea avait recruté le défenseur français Benoît Badiashile (AS Monaco), 21 ans. Chelsea pointe à la 10e place de la Premier League après 17 rencontres. (Belga)