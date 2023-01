Didier Deschamps prolongé à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026

Arrivé aux commandes de l'équipe de France en 2012, Deschamps était en fin de contrat à l'issue de la Coupe du monde au Qatar où les Bleus avaient atteint la finale, remportée par l'Argentine aux tirs au but. Sous sa houlette, la France a remporté le Mondial 2018 et la Ligue des Nations en 2021 et aussi perdu la finale de l'Euro 2016 joué en France. Deschamps a dirigé 140 rencontres des Bleus et présente un bilan de 90 victoires, 26 partages et 24 défaites. (Belga)