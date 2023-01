L'ancien joueur du PSG et de Marseille Modeste Mbami est décédé à 40 ans

Le PSG l'avait recruté de Sedan, son premier club européen, où il était arrivé en 2000. Mbami a ensuite évolué à Marseille entre 2006 et 2009. Il a connu des expériences en Espagne (Almeria), en Chine (Dalian Aerbin et Changchun Yatai), en Arabie saoudite (Al-Ittihad et Al-Fateh) et en Colombie (Millonarios) avant de revenir en France, au Havre, entre 2014 et 2016, mettant un terme à sa carrière à 35 ans. Mbami a remporté deux fois la Coupe de France avec le PSG, en 2004 et 2006. Son palmarès comprend aussi un titre olympique remporté avec le Cameroun en 2000. Mbami avait notamment marqué le but de la victoire en quarts de finale contre le Brésil de Ronaldinho. Avec l'équipe nationale, il a été international à 38 reprises (3 buts), atteignant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2008. (Belga)