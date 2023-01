Les Belges à l'étranger - Monaco et Matazo éliminés de la Coupe de France par un club de 2e division, Rodez

(Belga) Samedi soir, Monaco s'est fait éliminer en 32e de finale de la Coupe de France par Rodez, club de deuxième division, aux tirs au but (2-2, 5-4 t.a.b.). Après avoir rebouché l'avance de deux buts des hommes de Philippe Clement, les Ruthénois ont été les plus forts lors de la séance de tirs au but. Eliot Matazo est sorti du terrain après l'heure de jeu (61e).