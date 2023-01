Lotto Volley League - Roulers et Maaseik débutent l'année par une victoire

Le premier vainqueur de l'année 2023 en Lotto Volley League se nomme Maaseik. La formation néerlandophone l'a emporté à domicile face à Achel. Après une manche inaugurale disputée (25-23), Maaseik a déroulé son jeu, prenant, sans trop de difficultés, le meilleur sur son adversaire: 25-19 et 25-15. Un succès 3-0 qui permet de conserver la seconde place de la série avec 20 points. Une deuxième place derrière Roulers qui a également entamé la nouvelle année par un succès. En déplacement à Louvain, les champions de Belgique en titre ne se sont pourtant pas baladés. Menant 0-2 (20-25, 28-30), ils ont vu le réveil des Louvanistes dans la troisième manche (27-25) avant de quelque peu resserrer leur jeu dans la quatrième manche. Plus solide, Roulers remportait le set (15-25) et le match (1-3) et, surtout, une dixième victoire en autant de rencontres, pour un total de 29 points. Au classement, les Roulariens dominent toujours les débats, possédant neuf unités d'avance sur Maaseik. Ce dimanche, Gand se déplace à Waremme et Menin à Guibertin. (Belga)