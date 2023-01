Manifestations en Iran - Iran: deux hommes exécutés en lien avec les manifestations

Un mouvement de contestation a débuté en Iran après la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une Kurde de 22 ans décédée à la suite de son arrestation par la police pour infraction au code vestimentaire de la République islamique imposant notamment le port du voile en public pour les femmes. "Mohammad Mahdi Karami et Seyed Mohammad Hosseini, les principaux auteurs du crime qui a conduit au martyre de Rouhollah Ajamian, ont été pendus ce matin" samedi, a indiqué Mizan Online, en référence à un membre de la milice des Bassidji, liée aux Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique d'Iran. Le tribunal de la première instance avait condamné à mort les deux hommes le 4 décembre, a précisé l'agence. Le 3 janvier, la Cour suprême d'Iran avait confirmé les condamnations à mort des deux hommes, les accusant d'avoir tué Ajamian le 3 novembre à Karaj, à l'ouest de Téhéran. Depuis le début du mouvement de contestation, la justice a condamné à mort 14 personnes en lien avec les manifestations, selon un décompte de l'AFP basé sur des informations officielles. Parmi elles, quatre ont été exécutés, quatre ont vu leur peine confirmée par la Cour suprême, six attendent de nouveaux procès et deux autres peuvent faire appel. Des militants assurent qu'une dizaine d'autres personnes font face à des accusations passibles de la peine de mort. (Belga)