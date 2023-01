Maryna Zanevska passe le premier tour des qualifications à Hobart

Pour espérer entrer dans le tableau final de cette épreuve jouée sur surface dure et dotée de 259.303 dollars, notre compatriote qui est 7e tête de série de tableau préliminaire devra encore prendre le meilleur sur la Slovaque Kristina Kucova (WTA 269) qui a écarté l'Allemande Tamara Korpatsch (WTA 74/N.4) 6-0, 5-7, 6-1. Elise Mertens (WTA 29), 2e tête de série, Alison Van Uytvanck (WTA 72) et Ysaline Bonaventure (WTA 95), qui a atteint les demi-finales cette semaine à Auckland, sont directement intégrées au tableau final à Hobart. Mertens et Bonaventure débuteront face à une qualifiée. Van Uytvanck sera opposée à la Polonaise Magda Linette (WTA 48), 7e tête de série. (Belga)