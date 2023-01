Sander Gillé et Joran Vliegen remportent leur 6e titre ATP, ensemble, en double à Pune

Gillé et Vliegen avaient éliminé vendredi en demi-finales la première tête de série formée de l'Américain Rajeev Ram (ATP 3) et du Britannique Joe Salisbury (ATP 4), vainqueur de l'US Open et du Masters: 7-6 (7/3) et 7-6 (7/4). Gillé, 31 ans, et Vliegen, 29 ans, enlèvent leur 6e titre ATP ensemble, le premier depuis Singapour en 2021. Ils avaient ouvert leur palmarès à Bastad en 2019 avant d'ajouter deux autres titres cette année-là à Gstaad et Zhuhai. En 2020, ils ont remporté une autre finale à Nur-Sultan. Le meilleur double belge a aussi perdu deux finales dans leur carrière à Kitzbühel (2019) et à Munich (2021). Cette victoire devrait permettre à Gillé de gagner neuf places au classement ATP (51e) et Vliegen onze (50e). (Belga)