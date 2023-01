Superprestige Gullegem - Iserbyt, satisfait de sa 2e place, "vise maintenant le championnat de Belgique à Lokeren"

Lars van der Haar a fait un bon départ, mais Iserbyt ne l'a pas lâché. "Au début, je me suis un peu cherché, je traînais sur le parcours et j'ai dû laisser quelques mètres. Je patinais beaucoup, même si au final, j'aime bien faire ça et cela ne m'a pas empêché de suivre les quatre autres." La bataille s'est jouée entre Iserbyt, Vanthourenhout et Van Aert. Le leader de la Bingoal-Pauwels Sauces a réussi à suivre le rythme du champion de Belgique pendant les premiers tours avant que Van Aert s'envole. "Quand Wout a accéléré, j'avais juste moins de puissance. Je n'avais pas les jambes pour aller aussi vite dans cette boue. Je suis heureux de cette deuxième place. Demain, je ne roulerai pas à Zonhoven, je vise maintenant le championnat de Belgique à Lokeren". (Belga)